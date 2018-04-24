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Кай Метов получил баснословный гонорар
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Кай Метов получил баснословный гонорар на празднике в честь Шнурова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
13 апреля лидер группы "Ленинград" отметил юбилей. Это событие Сергей Шнуров отпраздновал в Санкт-Петербурге. Для него выступил звезда 90-х Кай Метов. Журналисты выяснили, кто оплатил выступление артиста.
Несколько дней назад Сергею Шнурову исполнилось 45 лет. Одной из первых его поздравила супруга Матильда, которая с нежностью обратилась к нему в соцсетях. Так как у артиста много поклонников и почитателей его таланта, то позже он собрал друзей и близких на вечеринке, чтобы отметить свой юбилей. Гости были удивлены, когда перед ними выступил звезда 90-х Кай Метов. Позже выяснилось, что и для самого певца выступление на торжестве стало неожиданностью.
Представитель знаменитости — директор компании «Кремль-концерт» Сергей Лавров рассказал, что ему позвонили и предложили Метову выступить в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Они сообщили, что мероприятие будет организовано ко дню рождения, но для кого именно не сказали. Лаврову сообщили, что заказчиком выступает один из друзей виновника торжества, который хочет таким образом сделать ему подарок. Представитель артиста рассказал, какую аппаратуру нужно предоставить и озвучил стандартный гонорар за выступление.
instagram.com
"Обычно все начинают ломаться: и этого у них нет, и того нет. Но в этот раз предоставили абсолютно все, что попросили. А когда Метов вышел на сцену, он просто офигел. Никак не ожидал попасть на день рождения Шнура", — пояснил Лавров. Гости праздника очень тепло приняли Кая Метова и задорно танцевали под его песни. Именинник позвал артиста выпить, а также предложил ему спеть дуэтом. Позже звезда 90-х негодовал из-за того, что никто его не предупредил его, что он будет петь на празднике в честь Шнурова. Ему было неудобно, что он выступил за деньги. Лавров заверил, что так и не узнал, кто заказал выступление Метова. Однако в праздничном агенстве журналистам сообщили, что этим человеком был муж певицы Глюк’oZы — бизнесмен Александр Чистяков. Он заплатил артисту миллион рублей, сообщает EG.ru.
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