Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной

В театре «Современник» началась церемония прощания со звездой фильма «Любовь и голуби». Отдать дань легендарной актрисе пришли многие знаменитости.
Нина Дорошина проработала в театре «Современник» ровно сорок лет. Ее дебютом стала пьеса «В поисках радости», где она сыграла одноклассницу персонажа Олега Табакова. Хотя театр был основан на два года раньше, чем туда пришла служить актриса, для Олега Ефремова она всегда оставалась одним из его основателей, равно как и Игорь Кваша, Галина Волчек и Евгений Евстигнеев.
Попрощаться с Ниной Дорошиной пришли ее коллеги по цеху, с которыми она вместе снималась в кино и играла в спектаклях. Среди них такие звездные имена, как Лия Ахеджакова, Марина Неелова, Александр Ширвиндт, Аркадий Инин и, разумеется Владимир Меньшов. Ведь именно его фильм «Любовь и голуби» принес актрисе всенародную славу, хотя мало кто знает, что картина снята по спектаклю, где и была занята артистка.
Проститься с легендарной актрисой пришла и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Стоя у гроба покойной звезда спорта не могла сдержать слез. Тарасова рассказала, что ей выпало счастье поработать с актрисой. В пьесе «Заяц. Love Story», где блистал дуэт Дорошиной и Гафта, Тарасова была постановщиком по пластике. «Она прекрасна в каждой роли, но, конечно, я обожаю ее Надюху в „Любовь и голуби“, — рассказала прославленный тренер корреспонденту сайта Dni.ru.
Напомним, что актрисы не стало 21 апреля. Она скончалась в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.