Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной

Тарасова не смогла сдержать слез у гроба Дорошиной

Фото: КАДР ИЗ К/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ"

В театре «Современник» началась церемония прощания со звездой фильма «Любовь и голуби». Отдать дань легендарной актрисе пришли многие знаменитости.

Проститься с легендарной актрисой пришла и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова . Стоя у гроба покойной звезда спорта не могла сдержать слез. Тарасова рассказала, что ей выпало счастье поработать с актрисой. В пьесе «Заяц. Love Story», где блистал дуэт Дорошиной и Гафта, Тарасова была постановщиком по пластике. «Она прекрасна в каждой роли, но, конечно, я обожаю ее Надюху в „Любовь и голуби“, — рассказала прославленный тренер корреспонденту сайта Dni.ru.

Напомним, что актрисы не стало 21 апреля. Она скончалась в возрасте 83 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.