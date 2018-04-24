Зачем Понаровская вернулась в Россию

Ирина Понаровская последние несколько лет редко появляется на публике. Ходили слухи о переезде артистки в Европу на постоянное место жительства, но представители звезды сплетни опровергали. Теперь же стало известно точно — с прошлого года Ирина Витальевна проживает преимущественно в Санкт-Петербурге

По словам приятельницы артистки, на протяжении долгого времени Понаровская жила на два дома», большую часть времени проводя в Эстонии , вместе со своим сыном Энтони. В прошлом году артистка решила больше перемени проводить в России

«В прошлом году умерла ее мама Нина Николаевна, и Ира вернулась», — цитирует Starhit подругу артистки.

Что же касается творчества, то по словам друга Понаровской композитора Юрияй Эрикона, звезда даже думать не хочет о возвращении на сцену. «Иру довели журналисты. Ей сложно разговаривать с людьми, которые обманывают и не держат свое слово. Плюс у нее совсем другое понимание культуры и песни. Может, оно и правильно!».