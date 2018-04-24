Айза Анохина пострадала от перелета в Москву

Телеведущая, бизнесвумен и модель Айза Анохина призналась читателям, что "чуть не умерла от разрыва сердца", возвращаясь с Бали в Москву

Для того, чтобы вернуться с экзотического острова в столицу и успеть на съемки, Айзе пришлось сделать пересадку. Именно поэтому весь путь занял 18 часов, и после перелета девушка отправилась с чемоданами в свой салон красоты.

"Крашу волосы, выщипываю брови, делаю счастье для волос, потому что завтра 3 съемки! И послезавтра, и после после завтра", — рассказала о своем сложном графике телеведущая.

После окончания съемок Айза опять отправится на Бали, но она призналась, что просто ненавидит летать и боится, что сойдет с ума от такого ритма. Из-за того, что Анохина не успела акклиматизироваться, на Бали она только спала и ела.

"Это я не ною. Это эмоции после перелёта, в котором я дышала в пакет от страха при турбуленции все эти часы! И да, я терпеть не могу когда трясёт этот самолёт!" — отметила девушка и добавила, что сложным был путь из Дохи до Москвы.

Айза так переживала, что боялась умереть от разрыва сердца, но все-таки благополучно пережила такое испытание.