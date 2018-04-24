Анфиса Чехова занялась «душевным детоксом»

Телеведущая Анфиса Чехова , отдыхающая в настоящее время на Бали, рассказала, как остров меняет ее сознание.

По словам Чеховой, именно на Бали у человека начинается внутренняя чистка сознания.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 23 Апр 2018 в 6:27 PDT

"Всё, что не проработано, всё что не отболело или требует немедленного психологического исцеления — всё это, как нарыв, вскрывается и вылезает наружу", — призналась Анфиса и заметила, что из-за этого человек начинает странно себя вести.

"Окружающие резонируют, эмоции шарашат, как душ шарко… и пока вся весь этот шлак души не вылезет наружу, Бали тебя не отпустит", — добавила Чехова.

По признанию девушки, она верит местным йогам, которые говорят, что жители Бали много веков подкармливали духов. Именно поэтому сейчас духи помогают людям освободиться от всего, что тянет вниз. Именно на Бали люди начинают вдоволь кричать, плакать, злиться, обижаться, чтобы выплеснуть весь негатив.