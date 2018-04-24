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Чехова занялась «душевным детоксом»
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Анфиса Чехова занялась «душевным детоксом» 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: instagram/achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова, отдыхающая в настоящее время на Бали, рассказала, как остров меняет ее сознание.
По словам Чеховой, именно на Бали у человека начинается внутренняя чистка сознания.
"Всё, что не проработано, всё что не отболело или требует немедленного психологического исцеления — всё это, как нарыв, вскрывается и вылезает наружу", — призналась Анфиса и заметила, что из-за этого человек начинает странно себя вести.
"Окружающие резонируют, эмоции шарашат, как душ шарко… и пока вся весь этот шлак души не вылезет наружу, Бали тебя не отпустит", — добавила Чехова.
По признанию девушки, она верит местным йогам, которые говорят, что жители Бали много веков подкармливали духов. Именно поэтому сейчас духи помогают людям освободиться от всего, что тянет вниз. Именно на Бали люди начинают вдоволь кричать, плакать, злиться, обижаться, чтобы выплеснуть весь негатив.
"Но не пугайтесь, после нескольких дней/недель/месяцев (зависит от степени загрязнения сознания и внутреннего сопротивления) этого душевного детокса, наступает полная Нирвана и абсолютное тихое Счастье", — призналась телеведущая и добавила, что практически все желания, загаданные на Бали, сбываются, поэтому курорт действительно считается "волшебным".
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