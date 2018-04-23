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Бузова расплакалась после вопроса о Тарасове
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Бузова расплакалась после вопроса о Тарасове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: vklybe.tv/moscow/ru
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась после вопроса про своего бывшего мужа игрока московского "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова. Эпизод произошел в программе GazLive.
Бузова рассказала реперу Басте о том, что ей пришлось пережить в отношениях. Брак экс-участницы "Дома-2" и футболиста длился шесть лет.
Ольга призналась, что в душе она остается очень ранимым человеком.
После того, как на глазах Бузовой выступили слезы, Баста решил сменить тему.
Ранее сообщалось, что Бузова провела вечер с хоккеистом "Даллас Старз" Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы.
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