Бузова расплакалась после вопроса о Тарасове 

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась после вопроса про своего бывшего мужа игрока московского "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова. Эпизод произошел в программе GazLive.
Бузова рассказала реперу Басте о том, что ей пришлось пережить в отношениях. Брак экс-участницы "Дома-2" и футболиста длился шесть лет.
Ольга призналась, что в душе она остается очень ранимым человеком.
После того, как на глазах Бузовой выступили слезы, Баста решил сменить тему.
Ранее сообщалось, что Бузова провела вечер с хоккеистом "Даллас Старз" Александром Радуловым в одном из ресторанов Москвы.