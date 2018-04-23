Бузова расплакалась после вопроса о Тарасове

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова расплакалась после вопроса про своего бывшего мужа игрока московского "Локомотива" и сборной России Дмитрия Тарасова . Эпизод произошел в программе GazLive.

Бузова рассказала реперу Басте о том, что ей пришлось пережить в отношениях. Брак экс-участницы "Дома-2" и футболиста длился шесть лет.

Ольга призналась, что в душе она остается очень ранимым человеком.

После того, как на глазах Бузовой выступили слезы, Баста решил сменить тему.