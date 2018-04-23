Молодую жену Никиты Преснякова заподозрили в беременности

Последнее время внук Аллы Пугачевой выходил в свет в одиночестве, а его супруга стала прятать фигуру под объемными нарядами и практически не публикует новых фото. Все это навело поклонников пары на мысль, что Алена Красно ждет ребенка.

Пресняков-младший состоит в браке меньше года, но уже появлялись слухи о размолвке между супругами. Однако Никита их опроверг. Теперь все ждут, когда влюбленные обзаведутся детьми. Последнее время 21-летняя Краснова перестала сопровождать супруга на светских мероприятиях. Также она практически не публикует новых фото в соцсетях, которые были бы сделаны недавно. Если она и появляется на публике, то в одежде свободного кроя, которая бы легко могла скрыть изменения в фигуре девушки.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 29 Янв 2018 в 7:53 PST

Все это навело поклонников пары на мысль, что Алена беременна. Также они заметили, что она набрала несколько лишних килограммов, хотя ее фигура не предрасположена к полноте. Жена Никиты тщательно следит за своим питанием и занимается спортом. На прошлой недели она оказалась в больнице, но причину госпитализации не сообщила. Все это только подогрело догадки поклонников о том, что звездная семья ждет прибавления в семье.