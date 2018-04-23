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Известного тенора обвинили в избиении ребенка
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Известного тенора обвинили в избиении ребенка 

Рамблер 2 часа назад
На тенора московского театра Новая опера Георгия Васильева написали заявление в полицию из-за «подзатыльника» ребенку. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Мать мальчика рассказала газете, что ссора между ее восьмилетним сыном и его ровесником, ребенком 40-летнего тенора столичного театра, произошла 19 апреля в музыкальной школе.
По словам женщины, дети подрались в школьной раздевалке. Причиной стало то, что сын тенора наступил на портфель ее сына. Ребенок женщины оттолкнул противника в сторону, тот упал и громко закричал, после чего в раздевалку прибежал его отец.
Позже мальчик пожаловался матери, что мужчина говорил с ним грубо и «на повышенных тонах». Затем артист якобы «дал подзатыльник» ребенку. У мальчика зафиксировали ушибы в травмпункте, заявила его мать.
Мать мальчика — певчая в храме, а ее муж — священник.
В распоряжение канала РЕН ТВ попала запись с камеры видеонаблюдения. На видео попал разговор мужчины (его лица отчетливо не видно) с ребенком.
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