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Дубцова покинула страну с сыном
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Дубцова покинула страну с сыном из-за болезни 

Teleprogramma.pro 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
36-летняя Ирина Дубцова одна воспитывает 12-летнего наследника Артема. Однако в этом году певица впервые показала своего нового возлюбленного, но его имя она предпочла не раскрывать. Артистка не только занимается сыном, личной жизнью, но и продолжает много выступать. Поклонники знают, что каждый год она много путешествует. На днях звезда вновь уехала в теплые края.
На своей странице в соцсети Ирина делится красочными кадрами с Мальдивских островов. Вместе с ней там отдыхает и подрастающий наследник. Певица объяснила, что уехала не ради отдыха, а из-за болезни. Оказалось, что она страдает сильной аллергией, которая обостряется в период цветения растений. В России уже в конце апреля начинается цветение деревьев, что и заставило Дубцову покинуть страну.
Из-за недуга она даже отменила свой концерт в столице, который должен был состояться в середине мая. "Концерт попадает на самое активное "пыление" деревьев. Я не смогу находиться в Москве в это время!" — цитирует ее слова издание "7 Дней". По всей видимости Дубцова проведет у океана еще минимум три недели. Артем также унаследовал болезнь по наследству, поэтому ему приходится сейчас учится дистанционно, вдали от друзей и одноклассников.
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