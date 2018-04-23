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Цымбалюк-Романовскую заподозрили в беременности
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Цветущую Цымбалюк-Романовскую заподозрили в беременности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Facebook.com
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась новыми снимками, сделанными на Воробьевых горах. На них экс-супруга Джигарханяна позирует у широком пальто ярко-красного цвета, стильных черных туфлях на каблуках в тон верхней одежде и зонтом с необычным декором. Дополняет романтический образ пианистки умело уложенные светлые локоны. Снимки тут же привлекли внимание подписчиков звезды ток-шоу.
Facebook.com
Авторы сообщений отметили, что Виталина и фэнтазийный зонт очень гармонично смотрятся. Яркое пальто придет молодой пианистке по-настоящему весенний и цветущий вид, даже несмотря на пасмурную погоду. Рассматривая девушку, они с недоумением задавали риторический вопрос, как можно не любить такую куколку и порадовались, что наконец пришла пора и она расцвела.
Правда, нашлись и те, кто хоть и оценил верхнюю одежду Цымбалюк-Романовской, заподозрили, что расклешенный фасон пальто пианистка выбрала неслучайно и скорее всего таким образом старается скрыть округлившийся животик. Сама Виталина на это замечание никак не отреагировала.
Впрочем, с тех пор, как начался многосерийный сериал про развод Армена Джигарханяна, Виталина стала главным ньюсмейкером и героиней различных ток-шоу. Ранее внешность девушки вызывала нарекания и ее критиковали за блеклый вид. Критика, по всей видимости, и заставила пианистку всерьез заняться своим имиджем, пишет сайт Dni.ru.
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