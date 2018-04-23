СК вновь проверит смерть Марьянова

СК назначил судмедэкспертизу, призванную определить, мог ли персонал реабилитационного центра в Подмосковье спасти жизнь актеру Дмитрию Марьянову, сообщила старший помощник руководителя подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий.
«В настоящее время проводятся две комплексные судебно— медицинские экспертизы, заключения которых должны дать ответ на ряд вопросов, которые следователи поставили перед экспертами. В том числе о причине смерти, а также о том, возможно ли было избежать трагических последствий в виде смерти актера в случае, если персонал реабилитационного центра вызвал скорую помощь при первых же жалобах актера на плохое самочувствие», — передает ТАСС слова Врадий.
По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс», где ему внутримышечно вводили медицинские препараты, не выяснив наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний. При этом данные препараты назначаются врачом и продаются по рецепту.
Помимо этого, несмотря на многочисленные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для экстренной госпитализации, не вызывали скорую помочь, чем лишили его квалифицированной помощи.
В связи с этим в отношении директора реабилитационного центра возбуждено уголовное дело о незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По словам Врадий, обвинение ей еще не предъявлено.
«Таким образом пока в рамках расследования в качестве подозреваемого привлечено одно лицо», — сказала она.
В начале декабря сообщалось, что в крови скончавшегося актера Дмитрия Марьянова обнаружено высокое содержание сильнодействующих веществ — галоперидола и феназепама. До этого сообщалось, что согласно результатам экспертизы, актер умер от острой потери крови.
Марьянов скончался 15 октября 2017 года на 48-м году жизни. После появившихся в СМИ сообщений о том, что Марьянову якобы отказали в немедленной медицинской помощи, СК завел уголовное дело.
Напомним, 12 февраля в ходе расследования обстоятельств смерть актера Дмитрия Марьянова правоохранители нашли основания для заведения уголовного дела на директора подмосковного реабилитационного центра «Феникс».