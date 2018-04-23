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Виторган феноменально похудел
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Феноменально похудевший Максим Виторган сбросил еще пять килограммов 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Недавно супруг Ксении Собчак побывал на вечеринке, посвященной запуску ток-шоу «Искусство кино». Гости сразу заметили, что Максим Виторган стал выглядеть еще стройнее, чем раньше.
В феврале 2013 года Максим Виторган женился на Ксении Собчак, а через три года у них появился сын Платон. В прошлом году актер феноменально похудел и стал выглядеть бесподобно. Позже он рассказал, что решил привести себя в порядок и сел на диету. Также супруг телеведущей стал усиленно тренироваться даже в отпуске или командировке, что вскоре и дало результаты.
Виторган еще тогда отмечал, что на достигнутом останавливаться не собирается. Избавившись от 15 килограммов он продолжил изнурять себя тренировками. На днях актер побывал на вечеринке, посвященной запуску ток-шоу «Искусство кино». Гости сразу заметили, что он избавился еще от нескольких килограммов лишнего веса. Журналисты выяснили, что артист сбросил еще пять килограммов, об этом сообщает EG.ru.
EG.ru
Режиссер фильма «Интимные места» Наталья Меркулова бурно беседовала с мужем Собчак в тот день. Возможно она решила предложить ему новою роль в одной из своих кинолент. Ранее Виторган упоминал, что на перемены во внешности его вдохновила супруга, которая постоянно занимается спортом и придерживается правильного питания, особенно после рождения наследника. Он не скрывает, что тренировки даются ему не легко.
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