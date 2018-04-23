Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку

Эмили Голдберг, бывшая девушка Тима Берглинга, более известного как Avicii, после его смерти обнародовала их совместные фотографии и фрагмент переписки.

"Два года мы были вместе. Он был моим самым близким человеком, которому можно довериться, и самым лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Мишку (собаку Эмили — Прим. ред.) спокойно, понимая, что никогда не увижу его лицо. Я все еще пытаюсь собраться с мыслями и хочу сказать спасибо тебе за все теплые слова и тексты. Разбуди меня, когда все это закончится, потому что я не хочу, чтобы это было правдой", — написала девушка, процитировав один из главных хитов диджея.

Публикация от Emily Goldberg (@emilygoldberg89) 20 Апр 2018 в 2:24 PDT

Шведский музыкант и продюсер Тим Берглинг умер 20 апреля в столице Омана Маскате . Ему было 28 лет. Полиция не нашла криминального следа в его смерти.