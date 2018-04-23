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Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку
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Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку 

РИА Новости 21 минуту назад
Эмили Голдберг, бывшая девушка Тима Берглинга, более известного как Avicii, после его смерти обнародовала их совместные фотографии и фрагмент переписки.
"Два года мы были вместе. Он был моим самым близким человеком, которому можно довериться, и самым лучшим другом. Теперь я не могу смотреть на Мишку (собаку Эмили — Прим. ред.) спокойно, понимая, что никогда не увижу его лицо. Я все еще пытаюсь собраться с мыслями и хочу сказать спасибо тебе за все теплые слова и тексты. Разбуди меня, когда все это закончится, потому что я не хочу, чтобы это было правдой", — написала девушка, процитировав один из главных хитов диджея.
Шведский музыкант и продюсер Тим Берглинг умер 20 апреля в столице Омана Маскате. Ему было 28 лет. Полиция не нашла криминального следа в его смерти.
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