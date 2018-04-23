Фадеев показал неожиданное увлечение

Как отметил мужчина, на днях он плотно засел в студии, чтобы приготовить что-то интересное для своих подопечных из шоу "Песни".

"Сейчас мы пишем музыку в огромном количестве, подбирая свой стиль под каждого, экспериментируя с формой и содержанием", — поделился композитор и отметил, что работа дает ему невероятный прилив сил, позволяющий не чувствовать усталость.

Максим заметил, что он всегда "загорается" интересным делом и подходит к нему со всей ответственностью. Одно время мужчину вдохновляла медицина, в особенности — детская психология. В юности Фадеев написал большой труд на тему влияния музыки на мозг человека.