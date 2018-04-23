Фадеев показал неожиданное увлечение 

Известный продюсер Максим Фадеев, занимающийся в настоящее время проектом "Песни" на ТНТ поделился источниками своего вдохновения.
Как отметил мужчина, на днях он плотно засел в студии, чтобы приготовить что-то интересное для своих подопечных из шоу "Песни".
"Сейчас мы пишем музыку в огромном количестве, подбирая свой стиль под каждого, экспериментируя с формой и содержанием", — поделился композитор и отметил, что работа дает ему невероятный прилив сил, позволяющий не чувствовать усталость.
Максим заметил, что он всегда "загорается" интересным делом и подходит к нему со всей ответственностью. Одно время мужчину вдохновляла медицина, в особенности — детская психология. В юности Фадеев написал большой труд на тему влияния музыки на мозг человека.
"В последнее время меня захватила квантовая физика — каждый свободный вечер буквально обкладываюсь книгами и серьезно погружаюсь в тему, изучаю, записываю. До сих пор меня удивляют многие простые вещи", — рассказал о неожиданном увлечении продюсер.