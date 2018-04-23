Ещё
Фадеев показал неожиданное увлечение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Индия лишила Россию Су-57
Индия лишила Россию Су-57

Фадеев показал неожиданное увлечение 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Известный продюсер Максим Фадеев, занимающийся в настоящее время проектом "Песни" на ТНТ поделился источниками своего вдохновения.
Как отметил мужчина, на днях он плотно засел в студии, чтобы приготовить что-то интересное для своих подопечных из шоу "Песни".
"Сейчас мы пишем музыку в огромном количестве, подбирая свой стиль под каждого, экспериментируя с формой и содержанием", — поделился композитор и отметил, что работа дает ему невероятный прилив сил, позволяющий не чувствовать усталость.
Максим заметил, что он всегда "загорается" интересным делом и подходит к нему со всей ответственностью. Одно время мужчину вдохновляла медицина, в особенности — детская психология. В юности Фадеев написал большой труд на тему влияния музыки на мозг человека.
"В последнее время меня захватила квантовая физика — каждый свободный вечер буквально обкладываюсь книгами и серьезно погружаюсь в тему, изучаю, записываю. До сих пор меня удивляют многие простые вещи", — рассказал о неожиданном увлечении продюсер.
Russianshowbiz.info: последние новости
Дима Билан вспомнил прошлое Наташа Королева раскрыла секреты своего композитора Полина Диброва пожаловалась на высокие цены авиабилетов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован378
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»123
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Масляков резко пригрозил Светлакову319
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение