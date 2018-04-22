Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной

За последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной , однако она отказывалась от госпитализации, сообщает РЕН ТВ

Первые жалобы на сердце Дорошина высказала врачам еще 18 марта. В тот день у нее подскочило давление и медики сделали ей укол.

Также сообщается, что за день до смерти Нина Дорошина дала свое последнее интервью.

"Я взрослый, больной человек. Взрослый. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома", — сказала актриса.