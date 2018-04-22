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Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
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Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной 

Газета.Ru 1 час назад
За последний месяц бригада скорой помощи четырежды приезжала к актрисе Нине Дорошиной, однако она отказывалась от госпитализации, сообщает РЕН ТВ.
Первые жалобы на сердце Дорошина высказала врачам еще 18 марта. В тот день у нее подскочило давление и медики сделали ей укол.
>> Скончалась Нина Дорошина
Также сообщается, что за день до смерти Нина Дорошина дала свое последнее интервью.
"Я взрослый, больной человек. Взрослый. Столько лет, что, естественно, бывает плохо с сердцем. Я лежала в больнице. Все нормально, все в порядке. Я жива, здорова. Дома", — сказала актриса.
Нина Дорошина скончалась 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. За день до смерти актрисе вызывали Скорую помощь из-за болей в груди, однако она отказалась пройти госпитализацию.
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