Умер звезда «Гарри Поттера»

Американский актер Верн Тройер , известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался на 50-м году жизни, сообщает издание TMZ.

Как сообщила порталу семья актера, месяц назад он попал в больницу он был подключен к системе жизнеобеспечения.

"С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", — сообщают друзья актера на его странице Facebook.