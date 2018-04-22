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Умер звезда «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»
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Умер звезда «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса» 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © AP Photo / Diane Bondareff
Американский актер Верн Тройер, известный ролью Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе, скончался на 50-м году жизни, сообщает издание TMZ.
Как сообщила порталу семья актера, месяц назад он попал в больницу он был подключен к системе жизнеобеспечения.
"С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", — сообщают друзья актера на его странице Facebook.
Известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов "Остин Пауэрс". Кроме того, он известен ролями в таких фильмах, как "Гарри Поттер и философский камень", "Парень из пузыря", "Люди в черном", "Гринч — похититель Рождества".
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