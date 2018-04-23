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Дорошина пять раз вызывала врачей перед смертью
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Дорошина пять раз вызывала врачей перед смертью 

Рамблер 46 минут назад
Фото: Кадр из фильма
Перед смертью актриса Нина Дорошина пять раз вызывала врачей, но отказывалась от госпитализации, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, первый раз Народная артистка РСФСР вызвала врачей 18 марта из-за подскочившего давления. Тогда Дорошина отказалась от госпитализации и «обошлась» уколом.
После этого актриса еще четыре раза вызывала скорую помощь. В последний — за день до смерти, вновь предпочтя домашнее лечение и отказавшись ехать в больницу.
Утром следующего врачей вызвал уже сосед артистки, прибежавший на крики из квартиры Дорошиной. На этот раз прибывшие медики констатировали смерть актрисы.
Нина Дорошина, известная ролями в таких фильмах, как «Любовь и голуби» и «По семейным обстоятельствам», умерла 21 апреля в возрасте 83 лет.
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