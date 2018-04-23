Дорошина пять раз вызывала врачей перед смертью

По информации канала, первый раз Народная артистка РСФСР вызвала врачей 18 марта из-за подскочившего давления. Тогда Дорошина отказалась от госпитализации и «обошлась» уколом.

После этого актриса еще четыре раза вызывала скорую помощь. В последний — за день до смерти, вновь предпочтя домашнее лечение и отказавшись ехать в больницу.

Утром следующего врачей вызвал уже сосед артистки, прибежавший на крики из квартиры Дорошиной. На этот раз прибывшие медики констатировали смерть актрисы.

Нина Дорошина, известная ролями в таких фильмах, как «Любовь и голуби» и «По семейным обстоятельствам», умерла 21 апреля в возрасте 83 лет.