Ещё
Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова в очередной раз крупно опозорилась. Певица хвасталась эксклюзивным платьем за пять миллионов рублей, а оказалось, что в этом же наряде год назад щеголяла другая артистка.
"Это эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал", — подписала снимок в соцсети Ольга Бузова. На фото певица предстала в "голом" платье от Валентина Юдашкина.
Этот наряд звезда "Дома-2" выбрала для вечеринки музыкальной премии Муз ТВ. Платье с замысловатым золотым узором подчеркивает фигуру, почти полностью оголяя ноги. В таком наряде певица выглядела очень элегантно.
Вот только эксклюзивностью платья Оля хвасталась зря. Подписчики сразу же вспомнили, что около года назад в точно таком же наряде на шоу Валентина Юдашкина появилась певица Татьяна Котова.
"Платье— обноски за Котовой!" "она донашивает платье Котовой, в котором та была в 2017 году. А говорила, платье эксклюзив, его никто не надевал", "Бузова, что ж ты врешь, что платье эксклюзивное и его еще никто ни разу не надевал!? Платье прошлогодней коллекции и надевала его уже Котова", — написали Ольге фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.).
Дни.ру: последние новости
Компромат из прошлого: В Сети всплыли эротические фото Собчак У Джоли случился припадок из-за красавицы-архитектора Питта Самойлова сделала неожиданное признание перед "Евровидением"
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час29
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
ФСБ предотвратила теракты в России272
Скончалась Нина Дорошина199
В Сети всплыли эротические фото Собчак192
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
Надо положить конец санкциям
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение