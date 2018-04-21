Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова в очередной раз крупно опозорилась. Певица хвасталась эксклюзивным платьем за пять миллионов рублей, а оказалось, что в этом же наряде год назад щеголяла другая артистка.

"Это эксклюзивное платье, его никто еще ни разу не надевал", — подписала снимок в соцсети Ольга Бузова. На фото певица предстала в "голом" платье от Валентина Юдашкина.

Этот наряд звезда "Дома-2" выбрала для вечеринки музыкальной премии Муз ТВ. Платье с замысловатым золотым узором подчеркивает фигуру, почти полностью оголяя ноги. В таком наряде певица выглядела очень элегантно.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 18, 2018 at 12:10pm PDT

Вот только эксклюзивностью платья Оля хвасталась зря. Подписчики сразу же вспомнили, что около года назад в точно таком же наряде на шоу Валентина Юдашкина появилась певица Татьяна Котова