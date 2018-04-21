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Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
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Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина 

Рамблер 2 часа назад
Телеведущая Ольга Бузова появилась на вечеринке музыкальной премии Муз ТВ в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина.
«Вчера все встало на свои места. Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина исполнила песню #онанебоится», — написала Бузова в своем Инстаграм, сопроводив текст фото с Филиппом Киркоровым.
Роскошное платье она анонсировала в соцсети еще до этого.
Но реакция подписчиков оказалась несколько неожиданной. Они тут же сообщили, что это платье видели на другой знаменитости — обладательнице титула «Мисс Россия 2006», бывшей солистке группы «ВИА Гра» Татьяна Котовой.
«Платье— обноски за Котовой!" "она донашивает платье Котовой, в котором та была в 2017 году. А говорила, платье эксклюзив, его никто не надевал», "Бузова, что ж ты врешь, что платье эксклюзивное и его еще никто ни разу не надевал!? Платье прошлогодней коллекции и надевала его уже Котова», «Платье, явно не иксклюзив, и на Котовой с формами смотрится гараздо лучше. Перебор как обычно во всем», — написали фоловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.).
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