Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина

«Вчера все встало на свои места. Я на руках у короля Российской Эстрады в эксклюзивном платье от Валентина Юдашкина исполнила песню #онанебоится», — написала Бузова в своем Инстаграм, сопроводив текст фото с Филиппом Киркоровым.

Роскошное платье она анонсировала в соцсети еще до этого.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 18, 2018 at 12:10pm PDT

Но реакция подписчиков оказалась несколько неожиданной. Они тут же сообщили, что это платье видели на другой знаменитости — обладательнице титула «Мисс Россия 2006», бывшей солистке группы «ВИА Гра» Татьяна Котовой.