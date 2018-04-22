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Названы место и дата прощания с Ниной Дорошиной
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Названы место и дата прощания с Ниной Дорошиной 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прощание с артисткой пройдет во вторник в ее родном театре «Современник».
Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится во вторник, 24 апреля в «Современнике», сообщается на сайте театра.
«Прощание с Ниной Михайловной Дорошиной состоится 24 апреля с 11.00 на Другой сцене (Чистопрудный бульвар, дом 17). Отпевание в 14.00 в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище (Дроболитейный пер. д. 5 стр. 1)», — говорится в сообщении.
Артистку похоронят в семейной могиле на Пятницком кладбище.
Напомним, актриса, исполнившая роль Нади Кузякиной в лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби», ушла из жизни в ночь на 21 апреля у себя дома в Москве. Ей было 83 года.
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