Названы место и дата прощания с Ниной Дорошиной 

Прощание с артисткой пройдет во вторник в ее родном театре «Современник».
Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится во вторник, 24 апреля в «Современнике», сообщается на сайте театра.
«Прощание с Ниной Михайловной Дорошиной состоится 24 апреля с 11.00 на Другой сцене (Чистопрудный бульвар, дом 17). Отпевание в 14.00 в Храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище (Дроболитейный пер. д. 5 стр. 1)», — говорится в сообщении.
Артистку похоронят в семейной могиле на Пятницком кладбище.
Напомним, актриса, исполнившая роль Нади Кузякиной в лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби», ушла из жизни в ночь на 21 апреля у себя дома в Москве. Ей было 83 года.