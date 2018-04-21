Лучшие роли Нины Дорошиной 

1/13 Актриса умерла у себя дома. Причина смерти — болезнь системы кровообращения. Утром её сосед услышал крики о помощи. Он зашел к ней в квартиру — женщина держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи скорой не смогли ее спасти. В среду к актрисе также вызывали медиков из-за проблем с сердцем. Но тогда она отказалась от госпитализации. РИА Новости Фото:

2/13 Месяц назад появились сообщения о том, что 83-летняя российская актриса чувствует себя нехорошо, медикам она жаловалась на проблемы с сердцем и затруднённое дыхание. ТАСС Фото:

3/13 Актриса была госпитализирована, но недавно вышла из больницы и рассказала, что ее самочувствие улучшилось, и она выписалась из больницы. ТАСС Фото:

4/13 Несколько лет назад Дорошина перенесла инфаркт. В августе 2017 года у артистки отказали ноги, но за полтора месяца, проведенных в больнице, она восстановилась. РИА Новости Фото:

5/13 Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. В 1956 году закончила Театральное училище им. Б. Щукина, ее однокурсниками были Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов. ТАСС Фото:

6/13 С 1959 года Нина Михайловна работала в московском театре «Современник». На ее счету десятки ролей в постановках этого театра. Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"

7/13 Помимо работы на сцене, актриса занималась преподавательской деятельностью — с 1981 года вела курс в театральном училище, которое когда-то закончила сама. РИА Новости Фото:

8/13 Фото: Нина Дорошина в фильме «По семейным обстоятельствам»

10/13 Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"

11/13 Фото: Нина Дорошина и Олег Ефремов (фильм «Рядом с нами»)

12/13 Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"