Лучшие роли Нины Дорошиной 

Сыграла более 20 ролей в кино, одна из самых известных ее ролей — Надежда, жена Васи в фильме «Любовь и голуби», снятом в 1984 году на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым.
1/13 Актриса умерла у себя дома. Причина смерти — болезнь системы кровообращения. Утром её сосед услышал крики о помощи. Он зашел к ней в квартиру — женщина держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи скорой не смогли ее спасти. В среду к актрисе также вызывали медиков из-за проблем с сердцем. Но тогда она отказалась от госпитализации.