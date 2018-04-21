Скончалась Нина Дорошина

Актриса умерла у себя дома. Причина смерти — болезнь системы кровообращения. Утром её сосед услышал крики о помощи. Он зашел к ней в квартиру — женщина держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи скорой не смогли ее спасти. В среду к актрисе также вызывали медиков из-за проблем с сердцем. Но тогда она отказалась от госпитализации.

Месяц назад появились сообщения о том, что 83-летняя российская актриса чувствует себя нехорошо, медикам она жаловалась на проблемы с сердцем и затруднённое дыхание. Актриса была госпитализирована, но недавно вышла из больницы и рассказала, что ее самочувствие улучшилось, и она выписалась из больницы.

Несколько лет назад Дорошина перенесла инфаркт. В августе 2017 года у артистки отказали ноги, но за полтора месяца, проведенных в больнице, она восстановилась.

С 1959 года Нина Михайловна работала в московском театре «Современник». На ее счету десятки ролей в постановках этого театра. Помимо работы на сцене, актриса занималась преподавательской деятельностью — с 1981 года вела курс в театральном училище, которое когда-то закончила сама.