Скончалась Нина Дорошина 

В Москве скончалась народная артистка Нина Дорошина, сообщает «Пятый канал».
Актриса умерла у себя дома. Причина смерти — болезнь системы кровообращения. Утром её сосед услышал крики о помощи. Он зашел к ней в квартиру — женщина держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи скорой не смогли ее спасти. В среду к актрисе также вызывали медиков из-за проблем с сердцем. Но тогда она отказалась от госпитализации.
Месяц назад появились сообщения о том, что 83-летняя российская актриса чувствует себя нехорошо, медикам она жаловалась на проблемы с сердцем и затруднённое дыхание. Актриса была госпитализирована, но недавно вышла из больницы и рассказала, что ее самочувствие улучшилось, и она выписалась из больницы.
Несколько лет назад Дорошина перенесла инфаркт. В августе 2017 года у артистки отказали ноги, но за полтора месяца, проведенных в больнице, она восстановилась.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. В 1956 году закончила Театральное училище им. Б. Щукина, ее однокурсниками были Вера Карпова, Инна Ульянова, Александр Ширвиндт, Лев Борисов.
С 1959 года Нина Михайловна работала в московском театре «Современник». На ее счету десятки ролей в постановках этого театра. Помимо работы на сцене, актриса занималась преподавательской деятельностью — с 1981 года вела курс в театральном училище, которое когда-то закончила сама.
Сыграла более 20 ролей в кино, одна из самых известных ее ролей — Надежда, жена Васи в фильме «Любовь и голуби», снятом в 1984 году на киностудии «Мосфильм» Владимиром Меньшовым.