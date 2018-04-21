Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни

«Эта песня про тех, кто сейчас служит. Про людей, которые защищают нас и в настоящий момент. И отдают жизни, чтобы мы спокойно жили», — поделился он.

Гарехт также рассказал, что ему понравилось работать с Пелагеей, и никаких сложностей он на протяжении проекта не чувствовал.

«Ничего не было сложным. Потому что я делал все, что мне нравится», — сказал он.

Талисмана у него нет, но есть крест и браслет «Спаси и сохрани».

По словам юного исполнителя, постоянные сравнения с актером Сергеем Безруковым, на которого Гарехт действительно похож, его не коробят, тем более что тот ему нравится как актер.

Пока Гарехт не знает, как будет отмечать победу и про то, как потратить выигранный миллион рублей, он еще не думал.