Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни 

Первый юный вокалист пятого сезона шоу «Голос. Дети» 11-летний певец из Оренбурга Рутгер Гарехт рассказал «КП», как чувствовал себя на конкурсе и почему выбрал песню «Офицеры». Выступление Гарехта можно посмотреть на Youtube. Победу ему принесла песня Олега Газманова «Офицеры». Свой выбор мальчик объяснил тем, что эту песню он очень хорошо чувствует.
«Эта песня про тех, кто сейчас служит. Про людей, которые защищают нас и в настоящий момент. И отдают жизни, чтобы мы спокойно жили», — поделился он.
Гарехт также рассказал, что ему понравилось работать с Пелагеей, и никаких сложностей он на протяжении проекта не чувствовал.
«Ничего не было сложным. Потому что я делал все, что мне нравится», — сказал он.
Талисмана у него нет, но есть крест и браслет «Спаси и сохрани».
По словам юного исполнителя, постоянные сравнения с актером Сергеем Безруковым, на которого Гарехт действительно похож, его не коробят, тем более что тот ему нравится как актер.
Пока Гарехт не знает, как будет отмечать победу и про то, как потратить выигранный миллион рублей, он еще не думал.