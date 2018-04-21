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Названа возможная причина смерти Avicii
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Названа возможная причина смерти Avicii 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Мировые СМИ после новостей о смерти известного шведского диджея Тима Берглинга (псевдоним Avicii) рассказали о его проблемах со здоровьем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Hollywood Reporter пишет, что в 2012 году у артиста диагностировали острый панкреатит, связанный с тем, что он злоупотреблял спиртным.
Как отмечает The Sun, в 2014 году Avicii удалили аппендикс и желчный пузырь, в связи с чем он был вынужден взять паузу в работе.
По данным AceShowbiz, в 2016 году Берглинг жаловался на тяжелую психологическую нагрузку, которая возникла из-за слишком раннего успеха.
>> Известный музыкант умер в 28 лет
20 апреля стало известно, что Avicii скончался в возрасте 28 лет в Маскате, столице Омана. При этом причина смерит музыканта пока не установлена.
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Комментарии11  Ещё 16 источников 
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