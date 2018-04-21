Известную актрису арестовали за сексуальное рабство

Эллисон Мэк грозит тюрьма. Полиция считает, что Мэк была причастна к деятельности культа под названием NXIVM и занималась рекрутингом девушек, которых впоследствии использовали для сексуального рабства.

Согласно обвинительному акту, Мэк обманом заманивала жертв в «женскую группу», после чего «использовала их сексуальный труд, чтобы получить личную выгоду».

Мэк предстанет перед судом в ближайшие часы. Она прежде всего известна по сериалу «Тайны Смолвиля», где играла подругу Кларка Кента. Позже она снималась в «Уилфреде» с Элайджей Вудом и «Последователях» (The Following) — сериале о культе с Кевином Бэйконом в главной роли.

Культ NXIVM был основан в 1998 году математиком Китом Раньером. В течение последних 20 лет организация официально предлагала семинары по профессиональному и личностному развитию. Как отмечают СМИ, многие люди оставались довольны курсами и даже рекомендовали их знакомым, но часть клиентов подвергалась дару внушения Раньера и оставалась с ним.

Полиция считает, что NXIVM фактически был пирамидой с филиалами в нескольких штатах США . Раньер использовал культ как для заработка, так и для личных целей. В марте 2018 года его арестовали по подозрению в растлении девочек от 12 лет и старше.

По данным следствия Раньер, использовал своих последователей в качестве рабов, заставляя выполнять любые его команды — например, с разбега удариться о дерево или попить из лужи. Также известно, что одну из своих последовательниц он отправил в тюрьму на 18 месяцев за то, что она «испытала чувства к кому-то другому».

Чтобы закрепить связь со своими «рабами», Раньер вынуждал их рассказывать личную информацию и делиться интимными фото и видео, которые впоследствии использовал в качестве рычага для давления. Кроме того, он клеймил своих жертв в области гениталий.