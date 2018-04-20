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В Сети всплыли эротические фото Собчак
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Компромат из прошлого: В Сети всплыли эротические фото Собчак 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
В Instagram аккаунте известного азербайджанского фотографа и визажиста появились снимки телеведущей в нижнем белье. Кадры были сделаны во времена бурной молодости Ксении.
Аслан Ахмадов в личном микроблоге показал подписчикам свои работы, которые были сделаны еще в 2005 году. На них Ксения изображена позирующей в пикантных нарядах. "Еще одна фотосессия из моих архивов. Узнаете?" — подписал фото Ахмадов и отметил Собчак.
Мужчина известен широкой публике как визажист, чьими услугами долгое время пользовалась Людмила Гурченко. Стилист готовил культовую российскую актрису ко всем выходам в свет. К слову, автором посмертного макияжа Гурченко также является он сам, потому что певица завещала, чтобы именно Ахмадов наложил ей макияж в последний путь.
Добавим, что в 2007 году Собчак наделала шума снявшись в провокационном клипе с репером Тимати "Потанцуй со мной". В ролике присутствовали кадры якобы "домашнего видео". На черно-белой размытой записи полуголая блондинка барахтается вместе с певцом на кровати.
Примечательно, что эта видеозапись изначально появилась отдельно от музыкального клипа и выдавалась за похищенное секс-видео. Телеведущая даже демонстративно обижалась на репера, якобы за предательство. В итоге кадры из скандальной пленки стали частью совместного детища Ксении и Тимати. "Кто меня не любит, тот просто мне завидует", — пела Собчак, томно изгибаясь в белом купальнике и мехах.
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