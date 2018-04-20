Галкин высмеял Леонтьева и Бузову

Весельчак Галкин едко высмеял Леонтьева и Бузову

Артист посетовал зрителям, мол, сегодня звезды какие-то неяркие, скучные стали, не то, что раньше. Он отметил, что в СССР только пародируя одну Зыкину, можно было стать заслуженным артистом.

"Сейчас нет ни у кого желания всего себя искренне показать, поэтому надежда только на одну Ольгу Бузову. Оленька, на тебя вся надежда!" — воздев руки вверх, саркастически протянул артист. Свое согласие с этим утверждением зрители выразили хохотом и овациями.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 19 Апр 2018 в 8:08 PDT

На орехи от Галкина досталось не только поющей ведущей, супруг Примадонны прошелся по эксцентричному Леонтьеву. "Я вот всегда смотрю, и мне кажется, что Валерий Леонтьев сначала придумывает костюм, а потом ищет подходящую песню. Ведь не каждую споешь в рыбацкой сетке и с ракушкой ниже пояса", — продолжал хохмить юморист.

Следующей на разбор попала Елена Ваенга , Максим отметил, что певица так много работает на сцене руками, "будто порчу снимает со всего зала". Зал взорвался от смеха.