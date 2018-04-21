Вера Сотникова в центре скандала

Вера Сотникова часто путешествует по России и не только. Сама актриса родом из Волгограда , куда в очередной раз отправилась навестить близких. Возвращаясь в Москву популярным перевозчиком, она столкнулась с хамским обращением сотрудников аэропорта.

«В аэропорту города Волгограда со мной произошёл очень неприятный случай! На регистрации билета у меня потребовали женскую сумку, чтобы поместить в измеритель ручной клади!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — поделилась Сотникова в своем «Инстаграме». — «Я долго обьясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены Суденковым Ярославом Владимировичем было сказано: 'Я здесь начальник и я решаю, что делать».

Под угрозой остаться на земле, актриса отдала свои личные вещи. В итоге, с дорогого рюкзака отлетели стразы, а находящаяся внутри косметика была вся помята и поломана. Вера называет такое поведение сотрудников авиакомпании неподобающим, так как от него остается «жуткий осадок». По ее мнению, это «позор» Волгограда.