Показали, где умер легендарный певец 

21 апреля 2016 года скончался американский исполнитель Принс. На момент смерти ему было 57 лет. В прошлом месяце были обнародованы результаты токсикологической экспертизы. Специалисты сообщили, что в крови музыканта было обнаружено чрезмерное количество фентанила, сильного анальгетика. Сейчас появились дополнительные документы, связанные со смертью Принса, в том числе видео из его дома, на котором видно тело певца. В правоохранительных органах сообщили, что расследование причин смерти завершено, обвинения никому предъявлены не будут.