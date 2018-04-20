Ещё
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос 

Дни.ру 1 час назад
Киевская пианистка находится в ФСБ. И верит в свою скорую победу.
Похоже, адвокат Лариса Широкова решила не бросать дело на полпути и спасти Виталину Цымбалюк-Романовскую от огульных обвинений и наветов. Защитница бывшей жены Армена Джигарханяна уверена: киевская домработница, фигурирующая в прессе как "молодая пианистка", квартир не крала, денег со счетов не снимала, тайных съемок мужа не вела. И вернуть доброе имя Виталине Лариса намерена, в том числе, при помощи Федеральной службы безопасности.
Широкова доставила туда Цымбалюк-Романовскую и сфотографировалась с подзащитной у входа. "Нет коррупции в следственных органах", — подписала снимок уверенная в честности правосудия адвокат. Примечательно, что снимок был сделан в 9 утра: прием нуждающихся в помощи и защите граждан тут ведут круглосуточно.
facebook
О чем общались они в ФСБ — тайна, поскольку, как уверяет Широкова, дана подписка о неразглашении. Дело-то государственной важности! Вся страна, прильнув к телеэкранам, следит, как лихо украинская авантюристка отбивается в эфире от нападок.
Ранее Широкова заявила, что телеэфиры и другая активность в прессе в поддержку бывшей жены Джигарханяна продолжатся.
"Сообщаю одновременно как для друзей, так и для недоброжелателей Виталины Цымбалюк-Романовской: мы освещали и будем освещать в СМИ подробности и обстоятельства дела, способы защиты. При этом подчеркиваю — Виталина всегда только отвечает на брошенный вызов", — заметила Широкова.
И добавила, что процессуальные нарушения следствия находятся под пристальным вниманием Управления собственной безопасности МВД РФ и ФСБ РФ (Управление "М").
Дни.ру: последние новости
Отравление помогло Михалкову избежать позора Кобзона похоронят рядом с матерью Заворотнюк поставила точку в изматывающих отношениях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание260
«Весь салон залит кровью»59
Турция вывела золотой запас из США233
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть42
Кремль отреагировал на визовую блокаду США37
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
00:38
Правило проката велосипеда изменится
Новости Москвы
01:20
В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение