Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос

Киевская пианистка находится в ФСБ . И верит в свою скорую победу.

Похоже, адвокат Лариса Широкова решила не бросать дело на полпути и спасти Виталину Цымбалюк-Романовскую от огульных обвинений и наветов. Защитница бывшей жены Армена Джигарханяна уверена: киевская домработница, фигурирующая в прессе как "молодая пианистка", квартир не крала, денег со счетов не снимала, тайных съемок мужа не вела. И вернуть доброе имя Виталине Лариса намерена, в том числе, при помощи Федеральной службы безопасности.

Широкова доставила туда Цымбалюк-Романовскую и сфотографировалась с подзащитной у входа. "Нет коррупции в следственных органах", — подписала снимок уверенная в честности правосудия адвокат. Примечательно, что снимок был сделан в 9 утра: прием нуждающихся в помощи и защите граждан тут ведут круглосуточно.

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О чем общались они в ФСБ — тайна, поскольку, как уверяет Широкова, дана подписка о неразглашении. Дело-то государственной важности! Вся страна, прильнув к телеэкранам, следит, как лихо украинская авантюристка отбивается в эфире от нападок.

Ранее Широкова заявила, что телеэфиры и другая активность в прессе в поддержку бывшей жены Джигарханяна продолжатся.

"Сообщаю одновременно как для друзей, так и для недоброжелателей Виталины Цымбалюк-Романовской: мы освещали и будем освещать в СМИ подробности и обстоятельства дела, способы защиты. При этом подчеркиваю — Виталина всегда только отвечает на брошенный вызов", — заметила Широкова.