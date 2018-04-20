Ещё
В деле о долгах Заворотнюк поставлена точка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анастасия Заворотнюк смогла закрыть миллионные долги перед банком 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Instagram
Актриса Анастасия Заворотнюк закончила судебные разбирательства с банком из-за своих миллионных долгов. Артистка подписала соглашение с кредитной организацией.
В 2012 году Анастасия Заворотнюк решила приобрести трехэтажный коттедж стоимостью 2 миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму в 500 тысяч долларов взяла в кредит в «Русском ипотечном банке» под залог более дорогостоящего земельного участка. Через год из-за кризиса Анастасия уже должна была выплатить банку гораздо большую сумму, но не смогла вовремя вернуть деньги. В итоге начались судебные разбирательства.
Спустя несколько лет судебных тяжб Анастасия одержала победу. Сейчас стороны стали двигаться к примирению. Отметим, что за время разбирательств Заворотнюк многое перенесла — так, банк хотел арестовать ее имущество. Адвокат Анастасии отмечает, что актриса не единственная, кто попал в ипотечную кабалу.
«Кризис много судеб поломал. Моя доверительница — добросовестный человек. Конечно, она планировала исполнять обязательства, выплачивать кредит. Это и стало отправной точкой для проведения переговоров, в ходе которых стороны пошли на взаимные уступки и заключили мировое соглашение. Самое главное, что честное имя Насти восстановлено, и теперь она может больше времени уделять любимой работе и поклонникам», — рассказал адвокат Анастасии для «СтарХита».
Teleprogramma.pro: последние новости
Певица Валерия раскрыла секрет свой молодости Охранники Ани Лорак защитили ее от поклонника, прорвавшегося на сцену Портрет «беременной» Примадонны кисти Сафронова смутил Галкина
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота227
Шойгу выступил с заявлением по Сирии167
Боевики сдались после ударов ВКС РФ35
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора132
РФ не справилась с импортозамещением47
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение