В деле о долгах Заворотнюк поставлена точка

Анастасия Заворотнюк смогла закрыть миллионные долги перед банком

Актриса Анастасия Заворотнюк закончила судебные разбирательства с банком из-за своих миллионных долгов. Артистка подписала соглашение с кредитной организацией.

В 2012 году Анастасия Заворотнюк решила приобрести трехэтажный коттедж стоимостью 2 миллиона долларов, а недостающую для покупки сумму в 500 тысяч долларов взяла в кредит в «Русском ипотечном банке» под залог более дорогостоящего земельного участка. Через год из-за кризиса Анастасия уже должна была выплатить банку гораздо большую сумму, но не смогла вовремя вернуть деньги. В итоге начались судебные разбирательства.

Спустя несколько лет судебных тяжб Анастасия одержала победу. Сейчас стороны стали двигаться к примирению. Отметим, что за время разбирательств Заворотнюк многое перенесла — так, банк хотел арестовать ее имущество. Адвокат Анастасии отмечает, что актриса не единственная, кто попал в ипотечную кабалу.

«Кризис много судеб поломал. Моя доверительница — добросовестный человек. Конечно, она планировала исполнять обязательства, выплачивать кредит. Это и стало отправной точкой для проведения переговоров, в ходе которых стороны пошли на взаимные уступки и заключили мировое соглашение. Самое главное, что честное имя Насти восстановлено, и теперь она может больше времени уделять любимой работе и поклонникам», — рассказал адвокат Анастасии для «СтарХита».