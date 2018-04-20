Галкина смутила «беременная» Пугачева

Пресс-служба

Ранее Сафронов изобразил Народную артисту СССР и ее мужа в стиле картины художника XV века Яна ван Дейка «Портрет четы Арнольфини». По его мнению, работа именно такого жанра подходит к интерьеру замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь.

«Он немножко смутился», — рассказал Сафронов о реакции Галкина на портрет.

По словам живописца, сначала юморист подумал, что картина «чересчур вычурна» и может показаться шаржем. Однако, согласившись с мнением Сафронова о том, что, оценивая живопись, стоит «в первую очередь прислушиваться к своим ощущениям», Галкин сообщил, что картина ему нравится.

«Я видел, как у него загорелись глаза», — отметил художник.

Также Сафронов рассказал, что нарисованная Пугачева на самом деле не беременна, как полагают многие, а «просто у нее так поднято платье».