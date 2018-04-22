В Саратове откроют мемориальную доску Табакову

Мемориальная доска актеру и режиссеру Олегу Табакову откроется в воскресенье на фасаде Дворца творчества детей и молодежи в Саратове , в котором он в школьные годы посещал театральный кружок, а самому дворцу и скверу, где установлен памятник выдающемуся земляку, присвоят его имя, сообщила мэрия города.

Уроженец Саратова, худрук МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве . В школьные годы Табаков посещал театральный кружок в Саратовском дворце пионеров и школьников (ныне Дворец творчества детей и молодежи), учился в школе № 18.

"Состоится знаковое событие в истории Саратова. На фасаде Дворца творчества детей и молодежи будет торжественно открыта памятная доска нашему знаменитому земляку… почетному гражданину Саратова Олегу Павловичу Табакову. Дворцу творчества детей и молодежи, откуда он начал свой творческий путь, а также скверу, где ему установлен памятник, будет присвоено имя великого актера", — говорится в сообщении мэрии.

Как отметила министр культуры области Татьяна Гаранина, Табаков всегда любил свою родину.

По ее словам, Саратов станет первым городом в России , где увековечат память актера.