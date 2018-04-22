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В Саратове откроют мемориальную доску Табакову
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В Саратове откроют мемориальную доску Табакову 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мемориальная доска актеру и режиссеру Олегу Табакову откроется в воскресенье на фасаде Дворца творчества детей и молодежи в Саратове, в котором он в школьные годы посещал театральный кружок, а самому дворцу и скверу, где установлен памятник выдающемуся земляку, присвоят его имя, сообщила мэрия города.
Уроженец Саратова, худрук МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В школьные годы Табаков посещал театральный кружок в Саратовском дворце пионеров и школьников (ныне Дворец творчества детей и молодежи), учился в школе № 18.
"Состоится знаковое событие в истории Саратова. На фасаде Дворца творчества детей и молодежи будет торжественно открыта памятная доска нашему знаменитому земляку… почетному гражданину Саратова Олегу Павловичу Табакову. Дворцу творчества детей и молодежи, откуда он начал свой творческий путь, а также скверу, где ему установлен памятник, будет присвоено имя великого актера", — говорится в сообщении мэрии.
Как отметила министр культуры области Татьяна Гаранина, Табаков всегда любил свою родину.
По ее словам, Саратов станет первым городом в России, где увековечат память актера.
"Это первое мероприятие по всей стране, и оно должно было быть именно на саратовской земле", — сказала она.
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