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Врача скончавшегося певца Принса оштрафовали
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Врача скончавшегося певца Принса оштрафовали 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Reuters
Врач, выписавший певцу Принсу за неделю до его гибели болеутоляющее средство, содержащее опиоид, выплатит штраф в 30 тыс. долларов. Об этом сообщило в четверг информационное агентство AP со ссылкой на адвоката, представляющего интересы врача Майкла Тодда Шуленбера, в отношении которого выдвинуты обвинения в том, что он выписал рецепт с нарушением правил на имя Кирка Джонсона, близкого друга Принса. Врач опровергал это утверждение, но, по данным АР, согласился выплатить штраф для того, чтобы урегулировать вопрос о предполагаемом нарушении.
"Врачи — это профессионалы, облеченные доверием, и в условиях охватившего страну опиоидного кризиса они должны способствовать решению возникающих проблем, — приводит агентство АР высказывания прокурора Грега Брукера. — Врачи, будучи сертифицированными специалистами, должны придерживаться самых высоких стандартов в том, что касается выдачи рецептов, в особенности, когда речь идет о вызывающих привыкание болеутоляющих препаратах".
57-летний Принс (настоящее имя — Принс Роджерс Нельсон) был найден мертвым в его доме Paisley Park 21 апреля 2016 года. Экспертиза показала, что он скончался от случайно принятой чрезмерной дозы другого препарата — фентанила, синтетического препарата, более чем в 50 раз более сильного, чем героин. Исполнитель снискал всемирную известность после выхода его альбома под названием "1999" в 1982 году. Когда певец находился на пике славы, считалось, что по популярности в США он уступает только Майклу Джексону. Принс был лауреатом многих престижных премий, в том числе "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса".
Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочные меры, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Трамп в прошлом году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предполагает оказание помощи наркозависимым и противодействие распространению наркотиков этой группы на черном рынке.
Опиоиды отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость.
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