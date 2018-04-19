В США не нашли виновных в смерти Принса

В США не смогли найти виновных в смерти Принса

Прокуратура округа Карвер, штат Миннесота не будет предъявлять уголовные обвинения по делу о гибели американского певца Принса вследствие отсутствия существенных доказательств и подозреваемого, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на офис прокурора. "Несмотря на все предпринятые шаги, правоохранительным органам не удалось определить источник получения (Принсом) поддельного Викодина с добавлением фентанила (опиоидный анальгетик). Таким образом, в отсутствии оснований для задержания и установленного подозреваемого прокуратура округа Карвер не может предъявить уголовные обвинения в связи с гибелью Принса", — сказал прокурор. По его словам, отсутствие обвинений "не означает, что какое-либо лицо или лица, связанные с Принсем, не были задействованы или не помогли ему получить препарат". Однако прокуратура США не имеет достаточных доказательств, чтобы предъявить обвинения по этому делу. Принс умер 21 апреля 2016 года на 58-м году жизни в здании Paisley Park.