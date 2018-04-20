Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву

Создательница финансовой пирамиды «Властилина» в эфире шоу «Пусть говорят» рассказала, как в 1990-х ограбила Аллу Пугачеву

Валентина Соловьева создала свою пирамиду в 1992 году, два года продавала квартиры, машины и выдавала большие проценты под вклады, однако уже в 1995-м была задержана.

Накануне Соловьева стала гостьей ток-шоу Первого канала и рассказала, что в последний день работы «Властилины» к ней пришла Народная артистка СССР Алла Пугачева, принесла 1,75 миллиона рублей и оставила паспорт. Предпринимательница должна была «оформить» певицу на второй день, однако не успела, так как именно тогда произошло «изъятие», пирамида рухнула, а бизнесвумен была задержана.

«Там было 300 тысяч долларов, остальные я увезла», — сообщила она.

В 1996-м Соловьеву арестовали, два года она находилась под следствием, была приговорена к семи годам заключения, но выпущена уже в 2000-м.

«Я самая богатая женщина России, но я чиста перед Богом и людьми», — заявляла она на суде.

В 2002 году Валентина Соловьева вернулась в «бизнес», купив контрольный пакет акций компании «Интерлайн» и предлагая клиентам приобрести автомобиль за полцены, но получить его только через месяц.

«Скидку» фирма объясняла «прямой» работой с автомобильными заводами, однако машины получили лишь первые покупатели, а сотни из оставшихся примерно пяти тысяч начали подавать заявления в полицию, которая возбудила уголовное дело.

Тюрьмы Соловьева избежала не менее хитро, чем зарабатывала: адвокаты настаивали на ее неспособности ознакомиться материалами дела из-за состояния здоровья до тех пор, пока срок давности по нему не истек.

Также в эфире «Пусть говорят» Соловьева рассказала, что не была знакома с, пожалуй, самым знаменитым "мошенником" в российской истории — создателем «МММ» Сергеем Мавроди . По словам предпринимательницы, она лишь несколько раз видела его во время следствия по своему первому делу.

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