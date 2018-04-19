Панин признался в сумасшествии

Актер Алексей Панин в рамках репетиции нового спектакля заявил, что сошел с ума, и выложил ролик в соцсеть.
Актер Алексей Панин выложил на свою страницу в Instagram фрагмент репетиции нового спектакля по мотивам поэмы Жана Жене «Смертник» (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать видео).
Панин активно жестикулирует, прыгает и активно пользуется обсценной лексикой.
«Мадам, вы думаете, я такой? Да я просто с ума сошел!», — говорит Панин.
Количество мата смутило подписчиков:
«Скажите, а ненормативная лексика прям в спектакле будет присутствовать?», — спросила galchevskaialiliia.
«Нет. С матом даже «Чайку» репетируют», — заявил Панин в ответ.