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Панин признался в сумасшествии
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Актер Панин признался в сумасшествии 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Instagram
Актер Алексей Панин в рамках репетиции нового спектакля заявил, что сошел с ума, и выложил ролик в соцсеть.
Актер Алексей Панин выложил на свою страницу в Instagram фрагмент репетиции нового спектакля по мотивам поэмы Жана Жене «Смертник» (согласно закону о СМИ ВЗГЛЯД не может опубликовать видео).
Панин активно жестикулирует, прыгает и активно пользуется обсценной лексикой.
«Мадам, вы думаете, я такой? Да я просто с ума сошел!», — говорит Панин.
Количество мата смутило подписчиков:
«Скажите, а ненормативная лексика прям в спектакле будет присутствовать?», — спросила galchevskaialiliia.
«Нет. С матом даже «Чайку» репетируют», — заявил Панин в ответ.
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