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Солнцев показал 72-летнюю жену
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Солнцев показал 72-летнюю жену 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Кадр youtube.com
Самый эпатажный участник реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев продолжает удивлять всех любовными отношениями с 72-летней пенсионеркой. То он публикует снимки с романтического отдыха, то показывает, как с немолодой уже молодой целуется у ЗАГСа. Теперь дошла очередь до откровенных постельных снимков.
На своей странице в Instagram Солнцев показал, как нежится со старушкой в койке. "Отдыхать — не работать. Хочу всем пожелать высыпаться и любить! Тогда будете сильными и красивыми, как Катюша!" — подписал снимок Гоген. И добавил: "Комментарии по поводу возраста я не принимаю". Кстати, возраст престарелой жены Солнцева остается загадкой. Считается, что ей 72 года, а по другим данным — только 63.
Комментаторы задохнулись от желчи и яда, увидев это фото: "Какая мерзость, меня сейчас стошнит", "Бабушка и внучек", "Может, это не бабушка, а дедушка-транс", "Треш — с бабуськой просыпаться", "Не может такой красавчик спать с бабушкой. Есть бабушки в таком порядке, что еще можно поверить, а Катерина неухоженная!"
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