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Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса»
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Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса» 

Рамблер 5 часов назад
Фильм «Полосатый рейс» снят по рассказу Виктора Конецкого, однако в оригинальной истории фигурировали не тигры, а белые медведи. Медведей заменили на 10 больших кошек для зрелищности. На съёмочной площадке тигры часто хулиганили и вели себя непредсказуемо. Особенно досталось участникам съёмок, когда снимали сцены с заплывами и эпизод на пляже. Но опасные приключения оказались не напрасны: фильм, вышедший в 1961 году, стал лидером кинопроката. И сейчас, по прошествии полувека с момента выхода ленты, она считается одной из самых любимых, а многие фразы из неё стали крылатыми.
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