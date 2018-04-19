Тигры терроризировали группу на съемках «Полосатого рейса» 

Фильм «Полосатый рейс» снят по рассказу Виктора Конецкого, однако в оригинальной истории фигурировали не тигры, а белые медведи. Медведей заменили на 10 больших кошек для зрелищности. На съёмочной площадке тигры часто хулиганили и вели себя непредсказуемо. Особенно досталось участникам съёмок, когда снимали сцены с заплывами и эпизод на пляже. Но опасные приключения оказались не напрасны: фильм, вышедший в 1961 году, стал лидером кинопроката. И сейчас, по прошествии полувека с момента выхода ленты, она считается одной из самых любимых, а многие фразы из неё стали крылатыми.