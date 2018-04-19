Ольгу Бузову застукали целующейся с Нагиевым

Телеведущая и певица снова оказалась в центре внимания комментаторов социальных сетей и журналистов

Ни дня без скандала — таков девиз Ольги Бузовой . В очередной раз она вызвала волну возмущения своих комментаторов в социальных сетях. А поводом стало ее "разнузданное" поведение на мероприятии одного из музыкальных телеканалов России : Ольгу запечатлели на фото и видео за поцелуями с Дмитрием Нагиевым.

Публикация от Телеканал МУЗ-ТВ (@muztv) 18 Апр 2018 в 10:54 PDT

Кстати, Нагиев и Бузова уже не первый раз попадают в эпицентр скандала: до этого в Интернете была обнародована их интимная переписка.

Комментаторы не заставили себя долго ждать и сообщили, что это вульгарно:

"То у киркорова терлась, теперь нагиев. Смотрится очень вульгарно".

"Оля хватит позорится…Вы уже взрослая…"

Ольга Бузова от комментариев злопыхателей предпочла воздержаться.