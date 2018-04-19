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Бузову застукали целующейся с Нагиевым
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Ольгу Бузову застукали целующейся с Нагиевым 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Телеведущая и певица снова оказалась в центре внимания комментаторов социальных сетей и журналистов
Ни дня без скандала — таков девиз Ольги Бузовой. В очередной раз она вызвала волну возмущения своих комментаторов в социальных сетях. А поводом стало ее "разнузданное" поведение на мероприятии одного из музыкальных телеканалов России: Ольгу запечатлели на фото и видео за поцелуями с Дмитрием Нагиевым.
Кстати, Нагиев и Бузова уже не первый раз попадают в эпицентр скандала: до этого в Интернете была обнародована их интимная переписка.
Комментаторы не заставили себя долго ждать и сообщили, что это вульгарно:
"То у киркорова терлась, теперь нагиев. Смотрится очень вульгарно".
"Оля хватит позорится…Вы уже взрослая…"
Ольга Бузова от комментариев злопыхателей предпочла воздержаться.
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