Бузову застукали целующейся с Нагиевым

Телеведущая и певица снова оказалась в центре внимания комментаторов социальных сетей и журналистов
Ни дня без скандала — таков девиз Ольги Бузовой. В очередной раз она вызвала волну возмущения своих комментаторов в социальных сетях. А поводом стало ее "разнузданное" поведение на мероприятии одного из музыкальных телеканалов России: Ольгу запечатлели на фото и видео за поцелуями с Дмитрием Нагиевым.
Кстати, Нагиев и Бузова уже не первый раз попадают в эпицентр скандала: до этого в Интернете была обнародована их интимная переписка.
Комментаторы не заставили себя долго ждать и сообщили, что это вульгарно:
"То у киркорова терлась, теперь нагиев. Смотрится очень вульгарно".
"Оля хватит позорится…Вы уже взрослая…"
Ольга Бузова от комментариев злопыхателей предпочла воздержаться.