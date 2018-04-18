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Генетик объяснил результат ДНК-экспертизы Мишулиной
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Генетик объяснил результат зарубежной ДНК-экспертизы, которую запрашивала Мишулина 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Второй день подряд Тимур Еремеев становится гостем передачи "Пусть говорят". Ранее с помощью ДНК-теста он доказал, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина, но этого показалось недостаточно дочери артиста Карине Мишулиной. Она продолжает судебные разбирательства с Тимуром. Она отправляла сценический костюм отца в Швецию, чтобы убедиться в правдивости ДНК-теста, либо доказать ошибку. Зарубежная клиника прислала письмо с ответом, где указала, что на вещах не был обнаружен биоматериал для проведения анализа.
Еремеев отправился в Стокгольм, чтобы встретиться с некой Зариной, которая якобы является подругой Карины и через нее в американскую лабораторию были отосланы вещи. Однако женщина не явилась на встречу с актером. В студии появился генетик Павел Иванов, который ранее и сделал ДНК-тест для Тимура и Карины. Он объяснил, почему зарубежная клиника им так ответила. По его мнению, в лаборатории Огайо, куда были присланы образцы из Швеции, есть особая схема работы. По словам Иванова, любой желающий может прислать две палочки с биообразцом и заплатить за исследование 200 долларов. Генетик считает, что костюм не был допущен до исследования, так как ученые в клинике работают лишь с ватными палочками. По его мнению, письмо также было неправильно переведено.
"Тот объект, кот вы прислали для выполнения задания, неприемлем для выполнения задания. Это в Огайо, не во Флориде», — пояснил Иванов. "Исследования не проводили", — добавил он.
Однако редакторам «Пусть говорят» удалось найти подопечную Спартака Васильевича Тамару Анохину, которая училась в Омске и руководила театром. Она рассказала, что Мишулин ухаживал за ней, а мама девушки просила ее с ним не связываться. Уже спустя много лет, в 1985 году они вновь встретились. Женщина уже жила своей жизнью и родила ребенка. Именно тогда артист ей признался, что у него тоже есть сын.
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