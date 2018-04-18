Распутина нагло обирает бывшего пасынка

Певица Маша Распутина воюет за наследство бывшего мужа Владимира Ермакова . По мнению артистки она имеет полное право на жилплощадь в одном из районов Москвы

Сын Ермакова Алексей не согласен с решением певицы, по мнению мужчины Маша лезет не в свое дело.

"Когда они разводились в 1998 году, Распутина получила половину суммы от проданного загородного коттеджа. Плюс у меня есть расписка, что она была должна отцу то ли 200, то ли 250 тысяч долларов", — заявил он в эфире НТВ.

После Ермаков–младший отметил, что некоторые финансовые вопросы уже разрешил нынешний супруг Марии. Например, они поровну поделили накопившийся долг по коммунальным платежам — с каждой стороны по 20 тысяч рублей.

Алексей уверен, что по отношению к нему поступают несправедливо. Распутина и без того хорошо обеспечена, а его попросту нагло обирают.

Добавим, что ранее певица призналась журналистам, что не собирается отказываться от борьбы за квадратные метры. Певица планирует потратить деньги от продажи этой жилплощади на лечение своей дочери Лиды от Владимира Ермакова.

Предметом спора выступает четырехкомнатная квартира в Тушино. На нее могут претендовать двое детей Владимира — Алексей и Лидия. Но, так как старшая дочь артистки проходит лечение в психиатрической клинике, за имущество решила побороться сама Маша, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что отношение между певицей и ее экс-супругом были, мягко говоря, натянутыми. Артистка никогда не скрывала, что пожалела о браке с Владимиром уже через год после свадьбы. Распутина уверена, что Ермаков-старший настраивал ее против общей дочери Лиды и стал причиной ее психологического недуга.