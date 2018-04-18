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«Карусель» опровергла информацию об уходе Дроздова
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«Карусель» опровергла информацию об уходе Дроздова из «В мире животных» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Николай Дроздов не покидает программу "В мире животных", которая выходит на телеканале "Карусель", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Первый Канал. Всемирная сеть".
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Дроздов покидает программу и оставляет ее на своего 15-летнего соведущего.
"Ложная информация", — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос об уходе Дроздова из программы.
Федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" входит в состав пакета компании "Первый Канал. Всемирная сеть".
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