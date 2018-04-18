«Карусель» опровергла информацию об уходе Дроздова из «В мире животных»

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Дроздов покидает программу и оставляет ее на своего 15-летнего соведущего.

"Ложная информация", — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос об уходе Дроздова из программы.

Федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" входит в состав пакета компании "Первый Канал. Всемирная сеть".