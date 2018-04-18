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В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка
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В деле о наследстве Евстигнеева поставлена точка 

Вечерняя Москва 22 часа назад
18 апреля в Тверском районном суде Москвы подписание мирового соглашения были завершены ссоры и споры между вдовой Евгения Евстигнееева, заслуженной артисткой РФ Ириной Цывиной, и ее пасынком Александром Благонравовым.
Дело это длилось долго и было шумным. Но вот теперь в громком деле раздела имущества знаменитой актрисы поставлена точка.
Непростое дело актрисы вела кандидат юридических наук Юлия Вербицкая (Линник), имеющая репутацию "звездного правозащитника". На ее счету нет проигранных дел. На этот раз адвокат актрисы приложила все усилия, чтобы стороны, не смотря на остроту конфликта, все же пришли к миру. Мировое соглашение переписывалось несколько раз, стороны неоднократно планировали его подписание, но… Но в последний момент все срывалось. В итоге актриса пришла к выводу о том, что репутационные издержки от судебного процесса могут оказаться для нее куда весомее, чем все остальное, и отказалась от материальной компенсации.
Теперь истец Александр Благонравов является обладателем сталинской квартиры недалеко от метро Новослободская, располагающейся на соседний улице от жилплощади Ирины Цывиной. На сегодняшний момент Ирина Цывина является обладательницей трех квартир, земельного участка и дома.
Вот что говорит Ирина Цывина:
— Я решила закончить судебные разбирательства, потому что мои морально-этические нормы выше всех этих дрязг. Я придерживаюсь позиции классиков: «Негоже лилиям прясть», а мне тягаться с таким неустойчивым противником, как мой пасынок Александр.
Напомним, что сейчас 54-летняя актриса находится в интересном положении и готовится стать мамой двух малышей. Отец будущих детей — молодой актер Денис Сердюков.
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