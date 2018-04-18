Козловский назвал Серебрякова патриотом и призвал не скрывать проблем

Козловский ответил на множество вопросов, в том числе о том, как он справляется с популярностью. Говоря о приятных сторонах известности, актер заметил, что любит, когда к нему прислушиваются, дарят цветы и подарки. Негативные же аспекты, по мнению Козловского, связаны с тем, как интерпретируются публичные высказывания.

"Сейчас, когда ты становишься не только артистом, но и режиссером, когда даешь публичные интервью, когда могут вырвать из контекста твою фразу, перевернуть ее, сделать из этого скандал, тут ты уже начинаешь понимать, что это тоже особенность публичности", — сказал он.

Меньшиков посоветовал собеседнику не отвечать на такие вещи и заметил, что самое важное в подобной ситуации — не заниматься самоцензурой. В этой связи Козловский вспомнил своего коллегу Серебрякова.

"Я убежден, что тот же самый Алексей Серебряков — патриот своей страны. И мне кажется, что люди, которые не стесняются говорить о своих болячках или о каких-то недостатках — это не отсутствие патриотизма. Надо говорить о том, что у нас вот так вот, давайте попробуем по-другому. Это нормально", — считает актер.

Ранее Козловский резко высказался по поводу интернет-пользователей, раскритиковавших трейлер его нового фильма "Тренер", и сам оказался в центре скандала. По словам актера, выступившего в этой картине также в качестве режиссера, сценариста и продюсера, в России "сплошная ненависть и хамство".