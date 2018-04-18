Названа «самая красивая женщина мира»

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«Да ладно?»: Пинк признали самой красивой женщиной года 

Eva.ru 11 часов назад
Фото: Instagram
38-летняя американская певица Пинк всегда выделялась на фоне остальных знаменитостей. Артистка прославилась ярко-розовыми волосами, которые, впрочем, периодически осветляет — ее уже привыкли видеть в образе блондинки. Знаменитость добилась признания на музыкальном олимпе, а теперь в копилке ее достижений и титул первой красавицы года.
Эпатажная исполнительница Пинк мало кого может удивить своими поступками. Ее видели в разных образах, с волосами разных цветов, пирсингом, татуировками. Звезда периодически попадала в скандалы, но в последнее время образ бунтарки претерпел изменения. Она вышла замуж за мотогонщика Кери Харта и родила двоих детей.
People
На днях стало известно, что авторитетный журнал People признал артистку самой красивой женщиной года. Певица вместе с сыном Джеймсоном и дочкой Уиллоу украсила обложку глянца, отметив в интервью, что чувствует себя привлекательной и очень признательна за высокую оценку ее внешних данных. Но лучшей своей чертой селебрити назвала чувство юмора.
Instagram
Напомним, в 2017-м звание самой красивой женщины года по версии People получила голливудская актриса Джулия Робертс. В соцсетях обсуждают новый выбор журнала: «Да ладно? Стильная, талантливая — да, но красоты особой не вижу». «Ой, ну она не мой типаж, но в целом привлекательная». «Класс, поздравляем! Заслуженно!»
«Мне нравится выбор, хороший вкус у ценителей женской красоты».
«Обожаю Пинк, она такая яркая и харизматичная!»
«Ладно Джоли или Белуччи, но Пинк? Ничего я не понимаю в красоте».
Недавно в сети обсуждали манеры Пинк. Шквал критики красавица получила после того, как перед исполнением национального гимна выплюнула жвачку на Суперкубке американской футбольной лиги.
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Комментарии9  Ещё 20 источников 
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