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Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
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Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Последнему выпуску шоу American Idol наверняка грозит войти в анналы истории. Причем скорее не благодаря участникам программы, демонстрирующим свои многогранные способности, а из-за жюри, точнее одного из его членов.
Кэти Перри была приглашена в качестве одной из судей. Во время дискуссии, касающейся выступления одной из участниц шоу, звезда неожиданно расхохоталась. Растерявшимся остальным членам жюри певица пояснила, что на ее брюках лопнул шов.
Происшествие ни капельки не расстроило эпатажную знаменитость. Напротив, она повернулась к залу спиной и продемонстрировала звездные ягодицы. Со-ведущий Кэти — Лайонел Ричи, как истинный джентльмен кинулся прикрывать «пятую точку» своей коллеги по цеху, но не очень в этом преуспел. Вертлявая певица умудрилась продемонстрировать зрителям все свои филейные прелести под дружный хохот и овации аудитории.
Более удачливыми в этом плане оказались режиссеры передачи. Пока ассистенты зашивали костюм звезды, те прикрыли «пятую точку» Перри логотипом шоу. Видео с программы уже стало одним из самых просматриваемых, так что создателям программы такие «финты» звезды оказались только на руку, пишет сайт Dni.ru.
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