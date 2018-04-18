Сын Фриске остался без дома

Маленький сын Жанны Фриске остался без дома

Коттедж Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева находится в одном из самых престижных московских пригородов "Лужки-2", что в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок серьезно охраняется: на территорию не пускают даже по звонку жильцов, только в сопровождении кого-то из своих. А после того, как по решению суда особняк Фриске и Шепелева должны выставили на торги, внимание сторожей только усилилось из-за обилия журналистов.

"Недавно тут с камерами весь день караулили. Ждали судебных приставов. Приставы здесь и правда были уже два раза. В марте опечатали дом. И потом еще в начале апреля…" — рассказал местный житель.

Особняк певицы и телеведущего выделяется на общем фоне — он стоит без забора, газона тоже нет. У входа в дом брошены инструменты — бетономешалка, лопаты, грабли. Впрочем, это не означает, что коттедж стоит всеми забытый. Говорят, Дмитрий Шепелев регулярно наведывается сюда.

"Он отопление проверяет, дом же не законсервирован. Но теперь его, наверное, уже и не пускают. Опечатано все… Дима говорил, что все это они с Жанной для сына хотели, а теперь дом чужим людям уйдет за долги", — сообщил сосед телеведущего.

Отец Жанны Владимир Фриске не раз утверждал в интервью, что особняк был куплен на ее деньги. однако сама артистка якобы ни разу не была в доме. А вот местные жители утверждают, что видели Жанну вместе с Дмитрием и маленьким Платоном в поселке.