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Сын Фриске остался без дома
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Маленький сын Жанны Фриске остался без дома 

Дни.ру 1 час назад
Печальная участь ожидает шикарный особняк Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Согласно решению суда, дом в элитном поселке уйдет с молотка за долги.
Коттедж Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева находится в одном из самых престижных московских пригородов "Лужки-2", что в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Поселок серьезно охраняется: на территорию не пускают даже по звонку жильцов, только в сопровождении кого-то из своих. А после того, как по решению суда особняк Фриске и Шепелева должны выставили на торги, внимание сторожей только усилилось из-за обилия журналистов.
"Недавно тут с камерами весь день караулили. Ждали судебных приставов. Приставы здесь и правда были уже два раза. В марте опечатали дом. И потом еще в начале апреля…" — рассказал местный житель.
Особняк певицы и телеведущего выделяется на общем фоне — он стоит без забора, газона тоже нет. У входа в дом брошены инструменты — бетономешалка, лопаты, грабли. Впрочем, это не означает, что коттедж стоит всеми забытый. Говорят, Дмитрий Шепелев регулярно наведывается сюда.
"Он отопление проверяет, дом же не законсервирован. Но теперь его, наверное, уже и не пускают. Опечатано все… Дима говорил, что все это они с Жанной для сына хотели, а теперь дом чужим людям уйдет за долги", — сообщил сосед телеведущего.
Отец Жанны Владимир Фриске не раз утверждал в интервью, что особняк был куплен на ее деньги. однако сама артистка якобы ни разу не была в доме. А вот местные жители утверждают, что видели Жанну вместе с Дмитрием и маленьким Платоном в поселке.
"Видел их в самом начале, когда только дом приобрели. Они втроем с малышом сюда приезжали. Уже видно было, что она болеет, лицо какое-то не такое… Но так с виду они довольные были, веселые. Шашлыки жарили, мальчику кроликов показывали (рабочие их разводили). После смерти Жанны Дима постоянно здесь бывал. Один или с мальчиком. Стройку контролировал и гулял тут с ребенком. Он и сейчас приезжает, но уже не строит ничего", — цитирует жителя элитного поселка сайт "Комсомольская правда".
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