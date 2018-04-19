Леся Никитюк рассказала об ограблении 

Популярная телеведущая, ставшая известной российскому зрителю благодаря передачам о путешествиях в рамках шоу «Орел и Решка», решила затронуть довольно больной вопрос накануне летнего сезона. Девушка решила сделать свой рейтинг стран, где, по ее мнению, туристов грабят больше всего.
На первом месте Леся поместила Испанию, как лидера по количеству карманников. Ведущая вспомнила, как прямо в аэропорту во время съемок шоу у оператора незаметно пропал рюкзак с дорогой техникой. Многие подписчицы девушки также жаловались на таинственное исчезновение ценностей из карманов и сумок по дороге в такси. По этой причине Леся теперь всегда прячет деньги в самое надежное место — собственный бюстгальтер, когда приезжает в Испанию.
На втором месте рейтинга стран-грабителей оказалась романтическая Франция, где воровство происходит чаще всего на желтой линии метро. В Италии воришки передвигаются на мотоциклах и срывают сумки у зазевавшихся туристов. В Турции популярным способом выманить деньги у путешественников является накрутка стоимости местных деликатесов.