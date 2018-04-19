Леся Никитюк рассказала об ограблении 

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 16 Апр 2018 в 12:05 PDT

Популярная телеведущая, ставшая известной российскому зрителю благодаря передачам о путешествиях в рамках шоу «Орел и Решка», решила затронуть довольно больной вопрос накануне летнего сезона. Девушка решила сделать свой рейтинг стран, где, по ее мнению, туристов грабят больше всего.